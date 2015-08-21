Прокуроров вывели из состава патрульных групп на линии разграничения

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

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"Относительно работы сводных групп по борьбе с нарушениями режима пересечения линии разграничения. В связи с резким увеличением количества обстрелов в Донецкой области резко сократилось количество попыток провоза "контрабанды" - опасно. По этой причине прокуратурой принято следующее решение: работники прокуратуры выведены из состава патрульных групп. Определены места "подскока" и, в случае необходимости, прокуроры сразу включаются в процесс оформления. В процессе "поиска" работники прокуратуры участия не принимают, занимаясь в это время своими обязанностями по другим направлениям", - написал он.

Георгий Тука отметил, что не видит в этом никакого криминала. "Не вижу в этом никакого криминала, никакой "зрады" и никакого "всепропало". В случае реальной необходимости прокуратура готова возобновить совместное патрулирование", - подчеркнул он.