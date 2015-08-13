Stratfor: Россия не начнет в Украине масштабную военную операцию

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Отмечается, что переговоры Киева и представителей стран Запада с сепаратистами и Россией не смогли повлиять на боевые действия на востоке Украины. Неопределенный политический статус сепаратистских регионов и региональные императивы Москвы по-прежнему препятствуют деэскалации конфликта.

"Несмотря на продолжающиеся вооруженные столкновения даже после нескольких соглашений о прекращении огня, которые подразумевали отвод тяжелого вооружения, похоже, обе стороны сейчас снова имеют возможность проводить военные операции. Stratfor все еще не прогнозирует участие России в широкомасштабной военной операции в Украине", - сообщается в статье.

Вместе с тем отмечается, что сегодняшняя нестабильность и высокая концентрация сил вдоль линии разграничения могут в ближайшие недели спровоцировать проведение ограниченных наступательных операций.

Stratfor подчеркивает, что в случае возобновления наступательных действий, они будут преследовать узко определенные цели: на разных участках фронта могут проводиться локальные боестолкновения вроде Дебальцево, где бои продолжались даже после договора о прекращения огня.

"Сепаратисты могут даже попытаться взять под контроль окрестности Мариуполя, но масштабный штурм города маловероятен из-за риска расширения западных санкций, которых Россия пока что старалась избегать. Но даже ограниченная эскалация легко может стать поводом для США ужесточить санкции против России и предоставить Украине дополнительную поддержку", - сообщается в статье.

Читайте такжеРоссийских солдат за отказ воевать на Донбассе заставляют молчать и сажают в тюрьму – Al Jazeera

Как сообщал УНИАН, 10 августа террористические группировки численностью до батальонной тактической группы при поддержке 10 танков, 10 БМП и другой техники осуществили наступление на опорный пункт 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Старогнатовка.