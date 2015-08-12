В зоне АТО растет недовольство местного населения действиями оккупантов

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"По оперативной информации, на временно неподконтрольной территории Украины постоянно растет недовольство местного населения действиями оккупантов. Люди наконец осознали, что на самом деле наемники принесли на земли Донбасса разрушение, раздор и привели криминалитет. Поэтому пополнять ряды преступного войска взрослые мужчины категорически отказываются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, понимая это, главари террористической организации "ДНР" создали "Молодежную добровольную дружину". Так, с помощью молодежи, отметили в АТО, бандиты планируют собирать оперативную информацию, разгонять стихийные собрания и арестовывать недовольных.

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Как сообщал УНИАН, люди на оккупированных территориях требуют от боевиков справедливого распределения гуманитарной помощи.