"Казаки" голодающим луганчанам: "Пока собаки по селу бегают - вы еще не голодаете"
В поселке Щетовое Луганской области среди местных жителей также назревает "голодный бунт"
Об этом сообщает informator.lg.ua со ссылкой на местных жителей. По их словам, жители поселка выживают только за счет подсобного хозяйства.
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Никакая гуманитарная помощь, а также медикаменты в поселок не поступают. Сейчас населенный пункт находится под контролем так называемого "Донского казачества".
Когда недовольные местные жители обратились к представителям "казачьей власти" с жалобами, - они получили ответ (дословно): "Пока собаки по селу бегают - вы еще не голодаете!".
Напомним, волна "голодных бунтов" прокатилась по оккупированным городам Донбасса, в частности, в Макеевке, Торезе, Енакиево, Антраците и других населенных пунктах.