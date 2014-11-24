"Казаки" голодающим луганчанам: "Пока собаки по селу бегают - вы еще не голодаете"

Об этом сообщает informator.lg.ua со ссылкой на местных жителей. По их словам, жители поселка выживают только за счет подсобного хозяйства.

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Никакая гуманитарная помощь, а также медикаменты в поселок не поступают. Сейчас населенный пункт находится под контролем так называемого "Донского казачества".

Когда недовольные местные жители обратились к представителям "казачьей власти" с жалобами, - они получили ответ (дословно): "Пока собаки по селу бегают - вы еще не голодаете!".

Напомним, волна "голодных бунтов" прокатилась по оккупированным городам Донбасса, в частности, в Макеевке, Торезе, Енакиево, Антраците и других населенных пунктах.