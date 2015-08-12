На Донбассе задержали священника УПЦ МП, показавшего по ошибке удостоверение боевика

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, мужчина направлялся на территорию, подконтрольную боевикам. На блокпосту он, в спешке, предоставил документы, подтверждающие его принадлежность к террористическим организациям.

В частности, он предъявил удостоверение, выданное так называемым "министерством государственной безопасности" незаконных вооруженных формирований, которое указывает на его принадлежность к батальону "Восток".

Продолжается проверка.

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Как сообщал УНИАН раньше, в ночь с 25 на 26 июня на площади Героев Сталинграда неизвестные с огнестрельного оружия прострелили голову настоятелю храма вмч. Татьяны Оболонской иерею Роману Николаеву.