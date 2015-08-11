В Широкино произошли две перестрелки между боевиками и украинскими военными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

«В течение минувших суток на Мариупольском направлении ключевой точкой нашей обороны вчера были Староигнатовка и прилегающие территории», - сказал он.

Читайте такжеБоевики в Широкино убили морского пехотинца

Мотузяник напомнил, что вчера утром силы АТО отбили попытку вражеского наступления, перешли в контратаку и вернули контроль над стратегическими высотами.

Несмотря на потери, враг продолжал артиллерийские обстрелы украинских позиций возле Староигнатовки, которые велись как в светлое, так и в темное время суток.

«Кроме этого, оккупанты отработали по украинским укреплениям из реактивных установок «Град», которые развернуты в районе села Раздольное, южнее Комсомольского – менее чем в 15 км до линии фронта», - отметил Мотузяник.

Также днем мощные артиллерийские и минометные вражеские обстрелы велись в районе Павлопольского водохранилища – возле Гранитного и Чермалыка.

Кроме того, сообщил Мотузяник, вчера в зоне АТО было зафиксировано 9 полетов вражеских беспилотников.