На Мариупольском направлении ситуация ухудшается, за сутки произошло боевое столкновение - штаб

На Мариупольском направлении ситуация продолжает ухудшаться.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«В пределах сектора «М» за минувшие сутки наблюдается ухудшение ситуации», - говорится в сообщении.

«Вчера противник произвел 21 обстрел украинских позиций, 152 мм артиллерия применялась 9 раз, 120-ти мм минометы использовались 8 раз, РСЗО «Град» противник применил 2 раза, стрелковое вооружение, включая крупнокалиберные пулеметы – 2 раза», - отмечает штаб.

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Боевики обстреляли силы АТО в Николаевке, Новогригорьевке, Новотроицком, Чермалыке, Богдановке, Староигнатовке, Гранитном, Широкино.

Также за минувшие сутки произошло 1 боевое столкновение с террористами в районе н.п. Староигнатовка, говорится в сообщении.

В результате боевых действий на этом направлении за прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб, 9 раненых.

Сегодня после полуночи противник уже произвел 5 обстрелов украинских позиций. 4 обстрела из РСЗО «Град» было произведено в окрестностях н.п. Богдановка, 1 обстрел из 152 мм САУ в Староигнатовке.