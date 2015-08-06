ФСБ привлекает украинских военных к контрабанде в зоне АТО по чеченскому сценарию – Тука

Об этом в интервью Украинской правде заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"С той стороны работают высокопрофессиональные сотрудники ФСБ. Они на своей шкуре прошли все тоже самое в течение двух чеченских кампаний. Этот прием использовали против них чеченцы, когда нищих офицеров начинали подкупать, а заканчивалось просто тупым "сливом" воинских подразделений, когда целые батальоны командиры сознательно заводили под артиллерийский огонь", - сказал он.

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По его словам, согласно схеме, сначала человеку дают раз-второй-третий заработать, потом из него начинают высасывать секретную информацию, а потом он просто оказывается на крючке.

"Доходит до такого идиотизма, что наши тупоголовые офицеры даже не понимают, чем они рискуют, когда они оплату за свои услуги получают частично наличными, а частично на свои именные карточки", - отметил Тука.

Он рассказал, что в результате военным ставится ультиматум: "Друг, вот твоя карточка с банковской выпиской. Или ты отправляешься на подвал на Владимирскую, или ты начинаешь с нами работать". "Есть факты братания, есть факты договорняков – это все уже есть", - резюмировал Тука.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО с контрабандой будут бороться 7 сводных мобильных групп, в состав которых входят сотрудники СБУ, ГФС, МВД, ГНС Украины, военной службы правопорядка и представители волонтерских организаций.