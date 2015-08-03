Боевики концентрируют огневую активность в районе Донецка - штаб

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что российско-террористические группировки концентрируют свою огневую активность в районах Донецка. Так, 2 августа с 18 часов и до полуночи враг дважды из 120-миллиметровых минометов бил по Пескам, Авдеевке, Опытному. Кроме того, в 20.20 и в 21.50 наемники вели огонь по танку опять же по поселку Пески.

"В минувшие сутки отмечалась определенная активизация противника и на Мариупольском направлении, где в течение прошлых нескольких дней было затишье", - говорится в сообщении штаба.

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Около 19 часов боевики дважды со 120 миллиметровых минометов обстреляли Новогригорьевку. Также под минометным огнем запрещенного калибра оказались Старогнатовка и Богдановка. Продолжая тактику разрушения инфраструктуры Донбасса, наемники с 21.30 до 22.45 трижды били из 122-миллиметровой артиллерии по жилой зоне поселка Гранитное.

В целом за прошедшие сутки противник 99 раз нарушил режим прекращения огня, отметили в пресс-центре АТО. 5 раз боевики применяли артиллерию, 33 – минометы, 81 - гранатометы и стрелковое оружие, 5 раз били из танка. В ответ подразделения сил АТО вели огонь из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.