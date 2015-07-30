Об этом в эфире 5 канала заявил советник Президента Юрий Бирюков.

"Нужно прекращать использовать словосочетание – добровольческие батальоны. В Вооружённых силах добровольцев, добровольно пришедших на мобилизационные пункты, пришедших оформлять контракты, в десятки раз больше чем состав всех добровольческих батальонов вместе взятых", – сказал он.

Читайте такжеНа Донбассе началось создание буферной зоны, в Широкино отправилась морская пехотаБирюков отметил, что добровольцами укомплектованы и части морской пехоты, которые будут защищать Широкино.

"Батальон "Донбасс" и полк "Азов" уже давным-давно не добровольческие, а линейные подразделения Нацгвардии МВД, укомплектованные как добровольцами, так и мобилизированными. Заменили их бригады морской пехоты, в составе которых есть, в том числе, и добровольцы. В том же секторе работает 3-й батальон 73-й бригады который укомплектованный добровольцами", – заявил Бирюков.