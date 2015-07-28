В СБУ предполагают, что задержанных ГРУшников могут отдать России без суда (видео)

Поэтому уполномоченные лица рассматривают вариант обмена задержанных спецназовцев РФ, несмотря на то, что они совершили преступления на территории нашего государства.

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит после посещения задержанных российских ГРУшников.

"Если будет такая возможность и будет принято решение передать их (российских спецназовцев - Ред.) на территорию РФ, то мы конечно сделаем все, чтобы мы забрали своих ребят. Мы открыты для любых диалогов, мы выполняем все пункты Минских договоренностей. И президент ставит приоритет – самое главное забрать как можно быстрее наших ребят, которые находятся незаконно на территории Российской Федерации, а также Донецка и Луганска", - подчеркнул он.

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По словам Тандита, Украина открыта для процесса освобождения украинских пленных.

"Мы видим следы наших граждан, мы знаем имена многих из них, мы делаем все, что выявить других ребят, которые там незаконно находятся. Поэтому если закон позволит, передав их туда, забрать наших ребят, мы будем это использовать", - заверил советник главы СБУ.

Ранее сегодня СБУ сообщила, что суд над задержанными в Украине бойцами спецназначения ГРУ Евгением Ерофеевым и Александром Александровым запланирован на сентябрь.

Ерофеев и Александров были задержаны возле г. Счастье Луганской области в мае.