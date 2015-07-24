Миссия ОБСЕ вынуждена ограничить свою работу в Донецке из-за угрозы

Об этом на брифинге в Донецке сказал заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает LB.ua.

"Пока ситуация не изменится, мы будем использовать некоторые ограничения в нашей работе. Я должен быть уверен, что мои невооруженные гражданские наблюдатели никоим образом не будут поставлены под угрозу. Я должен убедиться, что органы, отвечающие здесь за эту безопасность, предоставляют ее", - сказал Хуг.

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По его словам, данная акция была профессионально организована, представители местных правоохранительных органов ее не пресекли.

При этом Хуг отметил, что выезды с парковки миссии были намерено заблокированы автобусами и автомобилями.

"Я не возражаю против протестов, пока они остаются мирными. К сожалению, вчерашний протест не был ни тихим, ни мирным", - подчеркнул замглавы миссии.

Как сообщалось, 23 июля участники митинга, недовольные работой миссии ОБСЕ, повредили 30 автомобилей международных организаций в Донецке.