Глава ОБСЕ заявил, что осень станет "ключевым периодом" для разрешения ситуации на Донбассе
Дачич отметил, что за время переговоров в Минске достигнут определенный прогресс по решению ряда вопросов в различных сферах.
Действующий председатель ОБСЕ, первый заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич ожидает решения основных вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе к осени.
Как сообщает белорусское телеграфное агенство БЕЛТА, об этом он заявил сегодня журналистам в Минске.
Дачич отметил, что за время переговоров в Минске достигнут определенный прогресс по решению ряда вопросов в различных сферах.
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"Но я приехал в Минск, чтобы придать их решению дополнительный импульс, чтобы не упустить нынешний момент, который мы считаем хорошим, для решения до осени некоторых вопросов", - сказал он.
Действующий председатель ОБСЕ уточнил, что осенью ожидается ключевое событие - проведение местных выборов, которые должны быть согласованы со всеми сторонами - условия их проведения, приглашение наблюдателей со стороны Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. "Это ключевой период", - считает Дачич.