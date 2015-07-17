Волонтеры собирают деньги для расширения программы управления артогнем ГИС Арта среди бригад в АТО

Волонтеры проекта "Вернись живым" продолжают привлекать боеспособные подразделения и обьеденять ВСУ в одно целое при помощи уникальной программы управления артвогнем ГИС Арта.

Об этом проект сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы хотим, чтобы система управления артиллерийским огнем ГИС "Арта" работала по всей линии соприкосновения, помогала нашим ребятам стрелять быстрее и лучше", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВолонтеры собирают деньги на безопасную связь для корректировщиков 26-й бригады

Волонтеры подчеркивают, что из соображений секретности они не могут разглашать следующие участки фронта, на которые расширят систему ГИС "Арта".

"Можем сказать лишь, что переговоры идут по 95, 25, 53 и 59 бригадами. Бюджет следующего шага составит еще 1,5 миллиона. Это немаленькая сумма, но я не знаю способа проинвестировать деньги в нашу армию более эффективно", - заявили они.

В воскресенье волонтеры закончили устанавливать оборудование для программы ГИС Арта на одном из направлений. Они объединили в одну систему четыре бригады и обеспечили тем самым горизонтальную координацию между артиллерией, разведкой и штабами всех подразделений на большом участке фронта.

"Это огромный кусок работы стоимостью более миллиона гривень, который мы реализовали за две недели", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко выступает за волонтерский контроль над борьбой с коррупцией в зоне АТО

Также проект "Вернись живым" цитирует замкомбрига 26 бригады по работе ГИС Арта: "Оля, вы просили информировать вас о результатах работы ГИС Арты. Докладываю: отработалыи отлично, результат можете смотреть в новостных лентах. Контактируем с соседями. Цели друг другу выставляем, помогаем друг другу достать туда, куда не достает сосед. Мы можем переломать ход этой войны".