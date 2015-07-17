Волонтеры собирают деньги для расширения программы управления артогнем ГИС Арта среди бригад в АТО
Волонтеры подчеркивают, что из соображений секретности они не могут разглашать участки фронта, на которые расширят систему ГИС "Арта".
Волонтеры проекта "Вернись живым" продолжают привлекать боеспособные подразделения и обьеденять ВСУ в одно целое при помощи уникальной программы управления артвогнем ГИС Арта.
Об этом проект сообщил на своей странице в Facebook.
"Мы хотим, чтобы система управления артиллерийским огнем ГИС "Арта" работала по всей линии соприкосновения, помогала нашим ребятам стрелять быстрее и лучше", - говорится в сообщении.
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Волонтеры подчеркивают, что из соображений секретности они не могут разглашать следующие участки фронта, на которые расширят систему ГИС "Арта".
"Можем сказать лишь, что переговоры идут по 95, 25, 53 и 59 бригадами. Бюджет следующего шага составит еще 1,5 миллиона. Это немаленькая сумма, но я не знаю способа проинвестировать деньги в нашу армию более эффективно", - заявили они.
В воскресенье волонтеры закончили устанавливать оборудование для программы ГИС Арта на одном из направлений. Они объединили в одну систему четыре бригады и обеспечили тем самым горизонтальную координацию между артиллерией, разведкой и штабами всех подразделений на большом участке фронта.
"Это огромный кусок работы стоимостью более миллиона гривень, который мы реализовали за две недели", - говорится в сообщении.
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Также проект "Вернись живым" цитирует замкомбрига 26 бригады по работе ГИС Арта: "Оля, вы просили информировать вас о результатах работы ГИС Арты. Докладываю: отработалыи отлично, результат можете смотреть в новостных лентах. Контактируем с соседями. Цели друг другу выставляем, помогаем друг другу достать туда, куда не достает сосед. Мы можем переломать ход этой войны".
«Мы можем переломить ход этой войны»Вчера был один из самых счастливых дней за все время моего волонтерства.Начну здалек...Posted by Вернись живым on 16 июля 2015 г.