Участников АТО наградят специальным нагрудным знаком

"Военные, защищали украинскую землю от российско-террористических войск, будут награждены специальным нагрудным знаком "Участник АТО", - сообщил он.Об этом сообщил в Facebook начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Муженко отметил, что знак отличия от начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины получат бойцы, которые с оружием в руках отстаивали независимость Украины и ее свободу.

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Также Муженко выразил личную благодарность героям.

"Своих защитников уважает и общество, поэтому солдаты и офицеры смогут с гордостью носить нагрудный знак "Участник АТО", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за время проведения АТО с апреля 2014 года более 7 тыс. военных награждены орденами и медалями, из них 1,3 тыс. – посмертно.