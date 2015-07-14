Женщина во взорванном автомобиле в Донецке оказалась секретарем главаря "ДНР" Захарченко

Машина, которая во вторник утром взорвалась в центре оккупированного Донецка, принадлежала секретарю главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание NewsFront.

По данным издания, в заминированной машине находилась именно Елена Филиппова.

"Сегодня, 14 июля, около 10:00 в районе завода" Топаз "был взорван автомобиль Филипповой Елены Ивановны, секретаря главы "республики ", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации местных жителей, пока женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Донецка взорвался автомобиль, за рулем которого была женщина.