Семенченко предложил демилитаризировать Донецк, Луганск и Горловку

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Я внес это в пятницу, завтра постараюсь это дело ускорить, внес проект постановления ВР о том, что такое демилитаризация, уточняется понятие. Второе, демилитаризации принадлежат только оккупированные территории. Я очень поддерживаю мирные настроения президента и предлагаю демилитаризировать Луганск, Донецк и Горловку", - заявил оню

Читайте такжеВ Широкино создадут 30-километровую зону безопасности – МарчукПо его словам, в постановлении также уточняется статус тех российских солдат, офицеров и генералов, которые находятся на территории Украины "под видом наблюдателей".

"Если это иностранные войска, то согласие на их размещение должна давать Верховная Рада Украины, потому что у российских оккупантов либо такой должен быть статус, который одобрен всеми, либо они должны быть просто задержаны и доставлены в суды. Третье, я считаю, что минские соглашения должны обрести свою правовую форму", - добавил он.