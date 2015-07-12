За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, пятеро ранены
13:15, 12 июля 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, пятеро получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСитуация на востоке Украины снова обостряется"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий и провокаций мы потеряли двоих воинов, еще пятеро получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранения получили 5 военнослужащих.
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