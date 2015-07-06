В штабе сообщают о стабильной ситуации в зоне АТО, обстрелов стало меньше

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

5 июля с 18 по 24 пророссийские незаконные вооруженные формирования более 20 раз вели обстрелы позиций сил АТО. Дважды боевики применяли оружие, запрещено Минскими договоренностями, говорится в сообщении.

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"Это произошло в 21.10 вблизи н.п. Первомайское, где в течение получаса пророссийские бандиты стреляли из 122-мм артиллерии и танка. Также, недалеко от н.п. Пески. С 21.15 по 21.40 боевики осуществили артиллерийский обстрел с 122-мм артиллерии по позициям сил АТО. А с 22 часов в Песках начался обстрел еще и из танка и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

С нуля часов до 6 утра сегодня, 6 июля, количество обстрелов позиций сил АТО пророссийскими бандитами значительно уменьшилась. Из стрелкового оружия были обстреляны Крымское и Авдеевка. Зафиксирован пролет беспилотного самолета в небе над Луганщиной.

В то же время, по информации штаба АТО, участились случаи, когда российские наемники ведут огонь в сторону своих же позиций.

"Цель этих обстрелов – снова через российскую лживую пропаганду кричать фальцетом, что украинские военные нарушают Минские договоренности, особенно – перед завтрашней встречей контактной группы", - сообщили в пресс-центре.