Боевики в течение дня более 30 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

«Трижды на Мариупольском направлении террористические группировки применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

«В 6.07 в течение часа пророссийские бандформирования вели обстрел из 120-мм минометов по позициям сил АТО в районе Староигнатьевки. С 6.40 в течение двух часов - обстрел по украинским военным со 122-мм артиллерии в районе н.п. Бахчевик. В 07.40 начался обстрел минами калибра 120-мм в районе н.п. Николаевка, который длился около часа», - отметили в штабе.

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Террористы также вели огонь из стрелкового оружия по силам АТО в районе населенных пунктов Станица Луганская, Счастье, Сизое, Болотенное, Крымское Луганской области. В пригороде Донецка под вражеским обстрелом оказались Марьинка и Опытное. Раздавались выстрелы также в районах населенных пунктов Золотое, Лозовое. В 10.50 в районе н.п. Луганское боевики вели обстрел сил АТО с БМП.

"Кроме этого, зафиксированы 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов на Луганском направлении", - добавили в пресс-службе АТО.