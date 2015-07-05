За сутки на Луганщине погибли 3 украинских военных, 4 ранены

За вчерашние сутки, 4 июля, из-за обстрела боевиками территории Луганской области погибли 3 военных Вооруженных сил Украины, 4 были ранены, также получили ранения 2 мирных жителей.

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 4 июля в результате минометного обстрела боевиков с. Новотошковское 28-летний военнослужащий ВСУ получил ранения.

Также из территории, находящейся под контролем «ЛНР», боевики из минометов обстреляли территорию Луганской теплоэлектростанции и район береговой насосной станции № 1 в г. Счастье. В результате обстрела осколочные ранения получили два местных жителя 1974 и 1986 г.р., повреждены учебный корпус Луганской ТЭС и неработающий трансформатор.

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Кроме того, 4 июля в 15.40, на ”автодороге ”Бахмутка” в районе 29-го блокпоста, в результате срабатывания взрывного устройства трое военнослужащих ВСУ погибли и трое военнослужащих ВСУ (1964, 1974, 1975 г.р.) получили ранения. Их с различными ранениями госпитализированы в больницу. Данные факты квалифицированы по ст. 258 УК Украины «террористический акт».