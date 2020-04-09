Разведение сил на Донбассе: участники ТКГ еще не определили дополнительные участки

Стороны отметили необходимость разминирования контрольных пунктов въезда-выезда и близлежащих территорий возле них.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Хайди Грау заявляет, что учасники ТКГ - представители России и Украины еще не определили дополнительные участки разведения сил.

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Как сообщает сайт ОБСЕ, об этом Грау сообщила после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в форме видеоконференций, которые проходили с 6 по 8 апреля в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Рабочая подгруппа по безопасности уделила основное внимание определению дополнительных участков разведения сил и средств. Для достижения решений по данному вопросу еще необходимо приложить дополнительные усилия», - сказала спецпредставитель ОБСЕ.

Кроме того, при обсуждении противоминной деятельности была отмечена приоритетность разминирования гражданских объектов и их окрестностей.

«В этой связи акцентировалась необходимость своевременного разминирования КПВВ и близлежащих территорий в период до будущей отмены ограничений на пересечение линии соприкосновения», - отметила она.

Также экономическая рабочая подгруппа обсуждала вопросы социально-экономических связей через линию соприкосновения. Рассматривались актуальные вопросы экологии и водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).

«Политическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями», - подчеркнула Грау.

По ее словам, в центре внимания гуманитарной рабочей подгруппы был обмен удерживаемыми: «Стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена с целью провести его в ближайшее время. Также обсуждались вопросы, связанные с открытием новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Луганской области».

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно было согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.

12 февраля участники Трехсторонней контактной группы практически согласовали, что одним из трех новых участков для разведения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

11 марта спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в ТКГ, посол Хайди Грау заявила, что в Минске представители Украины и России договорились в течение недели представить позиции о возможных компромиссах для разведения сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе.

13 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что консультации по определению еще трех пунктов разведения сил на Донбассе продолжаются.