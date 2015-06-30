Жертвами войны на Донбассе уже стали 6,5 тысяч украинцев - ООН
Уже 6500 человек стали жертвами вооруженного конфликта в Украине, 16 тысяч ранены.
Такие новые данные приводит офис ООН по координации гуманитарных усилий. По данным международной организации, пяти миллионам человек требуется гуманитарная помощь.
«Доступ остается серьезной проблемой в части неконтролируемых правительством зон, что затрудняет доставку гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.
В то же время, эксперты отмечают, что в Украине растет число внутренне перемещенных лиц.
Читайте такжеКак выживают вынужденные переселенцы из Донбасса
«Имея более 1,3 миллиона зарегистрированных вынужденных переселенцев, Украина является ныне девятой по количеству внутренне перемещенных лиц в мире», – говорится в сообщении офиса ООН.
Специалисты говорят, что водоснабжение является одной из проблем в зоне конфликта на Донбассе.
«До полумиллиона человек имеют плохой доступ к воде или вообще не имеют такого доступа. Это увеличивает риск вспышек болезней, передаваемых через воду, особенно тогда, когда температура растет», – подытожили в ООН.