Жертвами войны на Донбассе уже стали 6,5 тысяч украинцев - ООН

Такие новые данные приводит офис ООН по координации гуманитарных усилий. По данным международной организации, пяти миллионам человек требуется гуманитарная помощь.

«Доступ остается серьезной проблемой в части неконтролируемых правительством зон, что затрудняет доставку гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.

В то же время, эксперты отмечают, что в Украине растет число внутренне перемещенных лиц.

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«Имея более 1,3 миллиона зарегистрированных вынужденных переселенцев, Украина является ныне девятой по количеству внутренне перемещенных лиц в мире», – говорится в сообщении офиса ООН.

Специалисты говорят, что водоснабжение является одной из проблем в зоне конфликта на Донбассе.

«До полумиллиона человек имеют плохой доступ к воде или вообще не имеют такого доступа. Это увеличивает риск вспышек болезней, передаваемых через воду, особенно тогда, когда температура растет», – подытожили в ООН.