"Война продолжается": в столичный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными на передовой (фото)

Многие из бойцов имеют тяжелые ранения.

Во вторник в столичный госпиталь доставили раненых на Донбассе военнослужащих.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях - коронавирус", - отметил глава МИД.

Волонтер Татьяна Руденька на странице в Facebook подтвердила, что среди госпитализированных есть тяжелораненые. "Кто хочет помочь...спорт костюмы, кроссовки, тапочки, футболки, средства гигиены, пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, кофе, сок, нарезка!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, оккупанты обстреляли на Донбассе автомобиль журналистов.