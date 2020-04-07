"Война продолжается": в столичный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными на передовой (фото)
23:22, 07 апреля 2020Война
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Многие из бойцов имеют тяжелые ранения.
В Киев доставили раненых бойцов / Facebook Татьяна Руденька
Во вторник в столичный госпиталь доставили раненых на Донбассе военнослужащих.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях - коронавирус", - отметил глава МИД.
Волонтер Татьяна Руденька на странице в Facebook подтвердила, что среди госпитализированных есть тяжелораненые. "Кто хочет помочь...спорт костюмы, кроссовки, тапочки, футболки, средства гигиены, пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, кофе, сок, нарезка!", - написала она.
Некоторые из них - в тяжелом состоянии / Facebook Татьяна Руденька
Как сообщал УНИАН, оккупанты обстреляли на Донбассе автомобиль журналистов.
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