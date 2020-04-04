Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников Водяного

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 подконтрольные России боевики трижды нарушали режим тишины.

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Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого столкновения», - сказал он.

По его словам, с 8.55 от Золотого-5 оккупанты выпустили две мины калибра 82 мм и вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по защитникам Орехово.

С 9.20 с направления от оккупированного села Сигнальное враг применил крупнокалиберные пулеметы по защитникам поселка Славное.

С 9.30 также из крупнокалиберных пулеметов оккупанты начали обстрел защитников Водяного.

«Наши воины достойно подавляли вражескую вооруженную активность из незапрещенных образцов вооружения и дали врагу достойный отпор. По имеющейся информации, в результате прицельного огня противника боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских защитников не было.