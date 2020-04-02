Так называемому "министру транспорта ДНР" заочно сообщили о подозрении

Подозреваемый обеспечивает транспортными средствами боевиков.

Следователи заочно сообщили о подозрении так называемом «министру транспорта ДНР».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 55-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого «министра транспорта ДНР». В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований «ДНР», которые контролируются Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и бронирование военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерства и его структурных подразделений.

Досудебное расследование продолжается.

"Министром транспорта ДНР" сейчас является Дмитрий Подлипанов. По информации сайта «Миротворец», Подлипанов – уроженец города Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области. Ранее работал в депо Донецкой железной дороги.