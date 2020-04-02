Ситуация на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ, трое украинских военных получили ранения

По позициям ООС вблизи Новотошковского боевики выпустили 170 мин.

На Донбассе 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На протяжении суток боевики открывали огонь из "отведенных" по минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

Как отметили в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" бойвики впервые за долгое время применили артиллерийские систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В общем зафиксировано четыре обстрела.

Так, вечером 1 апреля оккупанты с направления населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

Вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Свободного боевики также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехового.

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Уже несколько дней подряд высокую активность боевики проявляют в районе ответственности оперативно-тактическогй группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. Уже к вечеру обстрел из БМП-1 было зафиксировано в районе Песков.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды открывали огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил возле Новомихайловки. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды боевики устроили провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - возле Николаевки.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Во время обстрелов в минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Любые преступные действия вооруженных формирований РФ и в дальнейшем будут оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств", - отметили в штабе.

По предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания на коронавирусную инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля боевики обстреляли позиции ООС возле Марьинки и Павлополя.

31 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029, лейтенант Александр Маланчук. Еще двое военных получили ранения. Всего боевики совершили 14 обстрелов.