Правоохранители обнаружили в Донецкой области тайник с гранатометами

Служба безопасности Украины совместно с милицией обнаружили в городе Артемовск Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

«В частном доме правоохранители нашли четырнадцать гранатометов РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, большое количество гранат РГД-5 и Ф-1, сорок гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, ящики со снарядами, в том числе артиллерийскими, почти десять тысяч патронов различного калибра, противотанковые мины, около ста тротиловых шашек, три килограмма тротила, детонаторы, запалы», - говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия.