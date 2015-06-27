Правоохранители обнаружили в Донецкой области тайник с гранатометами

13:09, 27 июня 2015
Война
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В частном доме правоохранители нашли четырнадцать гранатометов РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, большое количество гранат

REUTERS

Служба безопасности Украины совместно с милицией обнаружили в городе Артемовск Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

«В частном доме правоохранители нашли четырнадцать гранатометов РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, большое количество гранат РГД-5 и Ф-1, сорок гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, ящики со снарядами, в том числе артиллерийскими, почти десять тысяч патронов различного калибра, противотанковые мины, около ста тротиловых шашек, три килограмма тротила, детонаторы, запалы», - говорится в сообщении. 

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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