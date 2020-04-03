Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции в населенных пунктах ОРДЛО – разведка

Также оккупанты активизировали минирование местности, в том числе, на территориях частных земельных участков.

Боевики российско-оккупационных войск оборудуют новые огневые позиции в пределах населенных пунктов оккупированного Донбасса, из которых обстреливают подразделения Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

«Командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», - заявил он.

По словам Прауты, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями.

Противник также активизировал минирование местности, в том числе на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений. «27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелые ранения. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирование местности в указанном районе», - добавил представитель Минобороны.