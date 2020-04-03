Боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли ряд украинских позиций

Свою активность враг сосредоточил в районе Авдеевки и Павлополя.

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, там отметили, что для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В течение суток наши позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь российские наемники открывали с направления оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановое и Минеральное. По защитникам Павлополя противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 мм. Получив решительный ответ, враг прекратил обстрелы", - отмечается в сообщении.

Кроме этого сообщается, что трижды с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окраины Песков. Уже к вечеру оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.

"Также 02 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял наши позиции возле Богдановки и дважды – вблизи Старогнатовки. Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима «тишины»", - сообщили в пресс-центре.

В течение минувших суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в пресс-центре.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в ООС.