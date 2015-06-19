Генсек НАТО: Россия делает все возможное, чтобы скрыть свою военную активность
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Россия делает все возможное, чтобы скрыть активность своих вооруженных сил.
При этом он подчеркивает, что НАТО будет приветствовать любые шаги, направленные на повышение прозрачности военной деятельности.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.
"Недавно я обсуждал важность прозрачности и предсказуемости военной деятельности с министром иностранных дел Лавровым. Мы работали в течение многих десятилетий, чтобы построить стабильную систему европейской безопасности, основанную на меньшем количестве сил, меньшем количестве оружия, меньшем количестве крупных учений и на большем обмене информацией и соглашениях по контролю над вооружениями. Эти соглашения снижали риск конфликтов и просчетов", - констатировал Столтенберг.
Читайте такжеГенсек НАТО анонсировал визит в Украину
Он также вспомнил и Соглашение об обычных вооруженных силах в Европе, которое устанавливало ограничения на количество и движение такого оборудования, как танки и истребители. "Но Россия в одностороннем порядке прекратила реализацию этого документа. Соглашение об открытом небе позволяет нам смотреть на территории друг друга с воздуха с целью повышения прозрачности. Но Россия препятствует этой деятельности. Венский документ устанавливает правила для сообщений о крупных военных учениях и позволяет проверки. Но Россия нашла пути, чтобы избежать сообщений о крупнейших военных учениях во времена после холодной войны", - напомнил Генсек НАТО.
При этом он сообщил, что в трех из российских учений принимали участие свыше 80 тысяч военнослужащих. "Одно из таких внезапных учений, которое состоялось в феврале прошлого года, было использовано для развертывания сил, чтобы аннексировать Крым. Другие маскируют поддержку сепаратистов на восточной Украине, что привело к накоплению сил на границе Украины", - сказал Столтенберг.
С другой стороны, по его словам, НАТО "стремится создать прозрачность и предсказуемость". "Наши крупнейшие за двадцать лет обучения будут проведены следующей осенью в Италии, Португалии и Испании. Об этом было объявлено год назад. Это не внезапные учения, и международные наблюдатели, в том числе Россия, будут иметь доступ к нашим учений. Вы можете найти расписание наших запланированных учений на сайте НАТО. НАТО не имеет ничего скрывать, в то время, как Россия делает все возможное, чтобы свести к минимуму прозрачность того, что делают ее силы. Таким образом, мы будем приветствовать любые дальнейшие шаги России для повышения прозрачности в отношении своей военной деятельности", - подчеркнул Генсек Альянса.
Читайте такжеВ Брюсселе 24-25 июня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО
Отвечая на вопрос, почему Россия увеличивает число полетов, во время которых российские военные самолеты нарушают европейское воздушное пространство и летают без включенных сигналов, создавая опасную ситуацию для гражданской авиации, Столтенберг сказал: "Я не хочу спекулировать относительно русских мотивов. Но в целом в последние годы российская военная деятельность стала более напористой".
При этом он отметил, что важно, "особенно в трудные времена, быть прозрачным и предсказуемым в отношении такой деятельности, чтобы избежать недоразумений".
"Российская военная авиационная активность деятельности вблизи границ НАТО выросла в количестве и сложности. Россия значительно увеличила масштаб, количество и спектр военных полетов, в том числе бомбардировочных с ядерными возможностями на большей части Земного шара", - констатировал Столтенберг.
По его словам, в 2014 году авиация союзников поднималась в воздух более 400 раз, чтобы перехватить российские самолеты по всей Европе, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В этом году авиация союзников поднялась больше 100 раз в ответ на российскую авиационную деятельность.
"После беспокойства относительно возросших рисков гражданской авиации в результате российской военной деятельности в апреле Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) установило, что такие полеты представляют высокий риск для гражданской авиации. EASA также заявило, что воздушная полиция НАТО делает небо безопаснее", - подчеркнул Генсек Альянса.
Полное эксклюзивное интервью Генсека НАТО читайте на УНИАН.