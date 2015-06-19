Генсек НАТО: Россия делает все возможное, чтобы скрыть свою военную активность

При этом он подчеркивает, что НАТО будет приветствовать любые шаги, направленные на повышение прозрачности военной деятельности.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

"Недавно я обсуждал важность прозрачности и предсказуемости военной деятельности с министром иностранных дел Лавровым. Мы работали в течение многих десятилетий, чтобы построить стабильную систему европейской безопасности, основанную на меньшем количестве сил, меньшем количестве оружия, меньшем количестве крупных учений и на большем обмене информацией и соглашениях по контролю над вооружениями. Эти соглашения снижали риск конфликтов и просчетов", - констатировал Столтенберг.

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Он также вспомнил и Соглашение об обычных вооруженных силах в Европе, которое устанавливало ограничения на количество и движение такого оборудования, как танки и истребители. "Но Россия в одностороннем порядке прекратила реализацию этого документа. Соглашение об открытом небе позволяет нам смотреть на территории друг друга с воздуха с целью повышения прозрачности. Но Россия препятствует этой деятельности. Венский документ устанавливает правила для сообщений о крупных военных учениях и позволяет проверки. Но Россия нашла пути, чтобы избежать сообщений о крупнейших военных учениях во времена после холодной войны", - напомнил Генсек НАТО.

При этом он сообщил, что в трех из российских учений принимали участие свыше 80 тысяч военнослужащих. "Одно из таких внезапных учений, которое состоялось в феврале прошлого года, было использовано для развертывания сил, чтобы аннексировать Крым. Другие маскируют поддержку сепаратистов на восточной Украине, что привело к накоплению сил на границе Украины", - сказал Столтенберг.

С другой стороны, по его словам, НАТО "стремится создать прозрачность и предсказуемость". "Наши крупнейшие за двадцать лет обучения будут проведены следующей осенью в Италии, Португалии и Испании. Об этом было объявлено год назад. Это не внезапные учения, и международные наблюдатели, в том числе Россия, будут иметь доступ к нашим учений. Вы можете найти расписание наших запланированных учений на сайте НАТО. НАТО не имеет ничего скрывать, в то время, как Россия делает все возможное, чтобы свести к минимуму прозрачность того, что делают ее силы. Таким образом, мы будем приветствовать любые дальнейшие шаги России для повышения прозрачности в отношении своей военной деятельности", - подчеркнул Генсек Альянса.

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Отвечая на вопрос, почему Россия увеличивает число полетов, во время которых российские военные самолеты нарушают европейское воздушное пространство и летают без включенных сигналов, создавая опасную ситуацию для гражданской авиации, Столтенберг сказал: "Я не хочу спекулировать относительно русских мотивов. Но в целом в последние годы российская военная деятельность стала более напористой".

При этом он отметил, что важно, "особенно в трудные времена, быть прозрачным и предсказуемым в отношении такой деятельности, чтобы избежать недоразумений".

"Российская военная авиационная активность деятельности вблизи границ НАТО выросла в количестве и сложности. Россия значительно увеличила масштаб, количество и спектр военных полетов, в том числе бомбардировочных с ядерными возможностями на большей части Земного шара", - констатировал Столтенберг.

По его словам, в 2014 году авиация союзников поднималась в воздух более 400 раз, чтобы перехватить российские самолеты по всей Европе, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В этом году авиация союзников поднялась больше 100 раз в ответ на российскую авиационную деятельность.

"После беспокойства относительно возросших рисков гражданской авиации в результате российской военной деятельности в апреле Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) установило, что такие полеты представляют высокий риск для гражданской авиации. EASA также заявило, что воздушная полиция НАТО делает небо безопаснее", - подчеркнул Генсек Альянса.

Полное эксклюзивное интервью Генсека НАТО читайте на УНИАН.