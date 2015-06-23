В ОБСЕ зафиксировали 362 взрыва вокруг Донецкого аэропорта за вчерашний день

Как говорится в отчете за 22 июня, опубликованном сегодня, ситуация возле Донецкого аэропорта была напряженной.

“Между 9:00 и 17:00, во время пребывания на наблюдательном посту Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, Специальная мониторинговая миссия наблюдала в общем 362 взрыва, которые были сопоставимы с артиллерийским и минометным огнем, а также вспышка огня из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового и легкого оружия”, - говорится в отчете.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала более 500 выстрелов из артиллерии и минометов вокруг Донецка

По оценке миссии, взрывы произошли со стороны севера, северо-запада, северо-востока и запада на расстояниях от 2 до 10 км от тех позиций, которые занимали представители ОБСЕ.