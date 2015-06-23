В ОБСЕ зафиксировали 362 взрыва вокруг Донецкого аэропорта за вчерашний день
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала за вчерашний день 362 взрыва вокруг Донецкого аэропорта.
Как говорится в отчете за 22 июня, опубликованном сегодня, ситуация возле Донецкого аэропорта была напряженной.
“Между 9:00 и 17:00, во время пребывания на наблюдательном посту Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, Специальная мониторинговая миссия наблюдала в общем 362 взрыва, которые были сопоставимы с артиллерийским и минометным огнем, а также вспышка огня из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового и легкого оружия”, - говорится в отчете.
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По оценке миссии, взрывы произошли со стороны севера, северо-запада, северо-востока и запада на расстояниях от 2 до 10 км от тех позиций, которые занимали представители ОБСЕ.