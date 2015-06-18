ОБСЕ: ситуация на Донбассе остается напряженной, есть угроза усиления боев

Об этом сказал представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив. "Ситуация на Донбассе остается напряженной и непредсказуемой. Остается высоким уровень боевых столкновений в Донецком аэропорту и вокруг него. Стороны обмениваются огнем время от времени, в основном из артиллерии и минометов. Хотя ситуация за последние 48 часов была спокойнее, но остается большой угроза внезапной интенсификации боевых действий", - заявил он.

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По словам Майкла Боцюркива, специальная мониторинговая миссия возобновила патрулирование Широкино. "Мы увидели, что обстрелы происходили в то время, когда там миссии не было. Мы увидели не взорвавшиеся снаряды из 120-мм минометов, а также гражданские дома, сожженные и поврежденные снарядами. Во время нашего патрулирования в выходные мы слышали 180 взрывов снарядов из 82-мм и 120-мм минометов. Также взрывы боеприпасов из автоматических гранатометов и артиллерии, а также стрельбу из стрелкового оружия".

"Мы видели также последствия боев вокруг линии соприкосновения севернее, северо-восточнее Мариуполя, недалеко от контролируемого "ДНР" Красного Октября. Местные жители говорят, что там произошли обмены артиллерийским огнем и «Градами»", - добавил представитель миссии ОБСЕ.

Он отметил, что в Луганской области хоть и спокойнее, чем в Донецке, однако обстановка остается напряженной. "Мы наблюдали обстрелы из стрелкового оружия вокруг Счастья и Станицы Луганской и северо-западнее Луганска, вдоль линии соприкосновения", - добавил он.