Ситуация на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала текущих суток нет.

В течение текущих суток боевики вооруженных формирований Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Красногоровки, Новотроицкого и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два минометные обстрела. Вблизи Новгородского боевики выпустили 15 мин из минометов калибра 120 мм и возле Новотошковского - 5 мин из минометов калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы. Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре.