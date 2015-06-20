Боевики пять раз вступали в бой с силами АТО, военным удалось уничтожить разведчиков противника - штаб

За минувшие сутки, 19 июня, подконтрольные российской власти незаконные вооруженные формирования 72 раза нарушали условия прекращения огня в зоне проведения АТО. При этом применяя 152-мм гаубицы и реактивные системы залпового огня «Град».

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Наиболее активно российско-террористические бандформирования действовали в районе Донецка и в Луганской области. Там зафиксировано 38 и 16 обстрелов позиций украинских войск соответственно", - говорится в сообщении.

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Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы пять раз вступали в бой с украинскими военными. Каждый раз, понеся потери, они отступали.

Ночью террористы около 10 раз обстреливали позиции сил АТО.

"В частности, в районе Артемовска из 152-мм гаубиц и минометов калибра 120 мм несколько раз был обстреляны Зайцево, Курдюмовка, Кирово, Майорск и Ленинское. Также боевики вероломно обстреливают Марьинку, Пески, Опытное и Красногоровку, возле Донецка, и ряд других населенных пунктов вдоль всей линии разграничения сторон", - отметили в штабе.

После полуночи в окрестностях поселка Лебединское, что на подступах к Мариуполю, силами АТО было разоблачено и обезврежено российско-террористическую ДРГ.