Боевики пять раз вступали в бой с силами АТО, военным удалось уничтожить разведчиков противника - штаб
Ночью террористы около 10 раз обстреливали позиции сил АТО.
За минувшие сутки, 19 июня, подконтрольные российской власти незаконные вооруженные формирования 72 раза нарушали условия прекращения огня в зоне проведения АТО. При этом применяя 152-мм гаубицы и реактивные системы залпового огня «Град».
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Наиболее активно российско-террористические бандформирования действовали в районе Донецка и в Луганской области. Там зафиксировано 38 и 16 обстрелов позиций украинских войск соответственно", - говорится в сообщении.
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Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы пять раз вступали в бой с украинскими военными. Каждый раз, понеся потери, они отступали.
Ночью террористы около 10 раз обстреливали позиции сил АТО.
"В частности, в районе Артемовска из 152-мм гаубиц и минометов калибра 120 мм несколько раз был обстреляны Зайцево, Курдюмовка, Кирово, Майорск и Ленинское. Также боевики вероломно обстреливают Марьинку, Пески, Опытное и Красногоровку, возле Донецка, и ряд других населенных пунктов вдоль всей линии разграничения сторон", - отметили в штабе.
После полуночи в окрестностях поселка Лебединское, что на подступах к Мариуполю, силами АТО было разоблачено и обезврежено российско-террористическую ДРГ.
За минулу добу, 19 червня, підконтрольні російській владі незаконні збройні формування 72 рази порушували умови припинен...Posted by Прес-центр АТО on 19 червня 2015 р.