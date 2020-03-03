"Опустошение и страдания": глава МИД Швеции в зоне ООС увидела воочию последствия агрессии РФ

Анн Линде заявила, что российская агрессия привела к трагическому опустошения и страдания на востоке Украины.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде рассказала о своем визите в район проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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В микроблоге Twitter Линде разместила фотографию и сообщила, что находится в Станице Луганской на мосту через реку Северский Донец.

"Российская агрессия привела к трагическому опустошению и страдания. Однако Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и такие гуманитарные организации, как Представительство ООН в Украине, осуществляют впечатляющую работу", - написала Линде.

В связи с этим глава МИД Швеции отметила, что является высокомотивированной перед предстоящим председательством страны в ОБСЕ в 2021 году.