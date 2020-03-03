На пункте пропуска "Станица Луганская" внедрен температурный скрининг (видео)
В марлевых повязках, в резиновых перчатках и спецкостюмах: с 3 марта на пункте пропуска "Станица Луганская" заработал особый режим.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Из-за угрозы распространения из неподконтрольных территорий коронавирус наши пограничники измеряют у всех температуру. Скрининг делают бесконтактным способом с помощью специальных инфракрасных термометров.
Все люди, которые идут с оккупированной территории по другую сторону Северского Донца проходят через специальный шатер, где два пограничника обязательно проверяют температуру. Там же дежурит "скорая", которая в случае выявления подозрения на вирус, заберет больного и пограничника, который с ним контактировал, в больницу.
Боксы и отделения подготовили в больнице Рубежного.
Ежесуточно через КПВВ "Станица Луганская" проходит до 10 тысяч человек в обе стороны.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Украине зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Он путешествовал с женой, которая сейчас находится в самоизоляции.