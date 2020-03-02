Сегодня оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины - штаб ООС

Противник вел обстрел из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Противник вел обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из миномета калибра 120 мм оккупанты выпустили 3 мины; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник осуществил четыре обстрела: дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин, и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм, в результате разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказана медицинская помощь.

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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным штаба, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ «Станица Луганская» осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров.

В свою очередь представители ГСЧС Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста в случае необходимости предоставляют людям медицинскую помощь.

На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины, - добавили в пресс-центре ООС.