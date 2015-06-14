ОБСЕ снова зафиксировала исчезновение части тяжелого вооружения на Донбассе с мест хранения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают отсутствие или несоответствие части тяжелого вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения на спецплощадки ВСУ, "ДНР" и "ЛНР" согласно Минским соглашениям.

Как пишет Украинская правда, об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в субботу.

Так, наблюдатели посетили зоны хранения тяжелого вооружения "ДНР".

В одном месте наблюдатели отметили, что записанные ранее три противотанковых орудия ("Рапира", 100 мм) исчезли.

"Все четыре ранее записанные РСЗО "Град" (БМ-21, 122-мм) были на месте. Однако три других РСЗО "Град" (БМ-21, 122-мм) имели серийные номера, которые отличались от записанных ранее", - отмечается в отчете.

Также наблюдатели зафиксировали исчезновение двух ранее записанных буксируемых гаубиц (Д-30, 122-мм).

"На двух других площадках СMM отметили, что все ранее записанное вооружение на месте", - отметили наблюдатели.

Читайте такжеМоскаль: боевики начали обстрел села Родина из тяжелой артиллерииТакже СММ ОБСЕ посетила семь площадок содержания тяжелого вооружения ВСУ, которые находятся в соответствии с линиями отвода вооружения согласно Минским соглашениям.

В одном месте СММ отмечает, что все ранее переписанное вооружение находится на месте. "На остальных шести участках СММ отметила, что в общей сложности во всех шести местах 17 единиц ранее переписанного тяжелого вооружения не находилось на месте: одна самоходная гаубица, 4 РСЗО, 6 буксируемых гаубиц, и 6 противотанковых орудий", - отмечается в сообщении.