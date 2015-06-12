Боевики за день почти 60 раз обстреляли украинских военных
В течение сегодняшнего дня в зоне проведения АТО боевики осуществили около 60 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
По данным пресс-центра, самая сложная ситуация сохраняется на Донецком направлении.
«Пески, Опытное, Водяное, Марьинку, Авдеевку и Новомихайловку враг плотно обстреливал из 122-мм гаубицы, 120-мм минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия. Всего на этом направлении зафиксировано более 40 обстрелов», - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что из танков захватчики стреляли по жилым кварталам Водяного и Авдеевки.
«Возле Артемовска по Лозовому, Майорску и Луганскому боевики били из минометов калибра 120 мм и 152-мм артиллерийских систем», - отмечается в сообщении.