Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранен один боец – штаб
21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем - из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета – 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" противник произвел шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: два раза рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 10 мин из 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм – 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Майского – с 82-мм міномету – 2 мины, а также противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета – 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка – со 120-мм миномета – 5 мины. За текущие сутки потерь нет.
Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины подтвердил приговор суда низшей инстанции, который был вынесен жительнице оккупированного Донецка за проведение в 2014 году так называемого "референдума".