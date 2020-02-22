Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранен один боец – штаб

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции.

21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем - из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета – 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" противник произвел шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: два раза рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 10 мин из 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм – 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Майского – с 82-мм міномету – 2 мины, а также противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета – 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка – со 120-мм миномета – 5 мины. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины подтвердил приговор суда низшей инстанции, который был вынесен жительнице оккупированного Донецка за проведение в 2014 году так называемого "референдума".