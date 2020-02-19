Количество вооружения у боевиков на Донбассе затмевает много европейских армий - Кислица

Украинский дипломат заявляет, что Россия продолжает поставлять вооружение на Донбасс.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что в прошлом году Россия отправила на оккупированный Донбасс более 4 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

"Мы не должны терять из поля зрения более широкий контекст российской вооруженной агрессии против Украины", - заявил Кислица.

Он напомнил, что 6 лет военного вторжения России на Донбассе лишило более 13 тысяч человек жизнь и более 27 тысяч были ранены.

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Также более 1,4 миллиона жителей Донбасса стали перемещенными лицами.

"Захваченные территории превратились в землю страха и террора. Местная экономика разрушена, оборудование местных предприятий сломано или перемещено в Россию. Более 2,3 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в этом году", - заявил Кислица.

Также он обратился к данным ООН, которые говорят, что территория востока Украины стала одной из самых заминированных в мире.

"Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наемниками в таком объеме, что они теперь затмевают малые размеры многих европейских армий", - подчеркнул дипломат.

В частности, он сказал, что речь идет об около 500 танках, примерно 1 тысяче бронетанковых боевых машин, и почти 800 артиллерийских систем.

Также Кислица отметил, что только в прошлом году РФ направила на оккупированную территорию Донбасса более 4 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины на заседании Совета безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что Россия продолжает реализовывать стратегию эскалации на Донбассе, грубо нарушая взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.