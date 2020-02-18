"Война продолжается": Хомчак заявил о росте количества погибших и раненых бойцов

При этом на Донбассе примерно такое же количество обстрелов, как и в прошлом году, отметил начальник Генштаба.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о росте количества погибших и раненых в рядах ВСУ в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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«Все позиции (на Донбассе – УНИАН) контролируемые и все усилено. Там никаких проблем сейчас нет, все решения есть и реагирование будет также соответствующее», - заявил Хомчак.

«Если мы берем в сравнении с прошлым годом, то у нас несколько больше и погибших, и раненых... Обстрелов примерно такое же количество, как и было в прошлом году. Мы не можем это сравнивать с 2015 годом, когда совсем другое было напряжение боевых действий, ни с 2016-м», - сказал начальник Генштаба.

По словам Хомчака, в ВСУ пытаются сделать все, чтобы на Донбассе не было жертв среди военных. «Но война продолжается и, к сожалению, есть раненые и есть убитые», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения. Во время боя на Луганщине были уничтожены четыре оккупанта, шесть ранены.