После атаки российские боевики попросили режим "тишины" – штаб ООС

В штабе ООС заявили, что украинские бойцы удовлетворили гуманитарное право противника.

Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, попросили режим «тишины» для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

Об этом информирует штаб ООС.

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Украинская армия, выполняя требования международного права о ведении боевых действий, удовлетворила это гуманитарное просьбу противника, надеясь на его достоинство, сообщили в штабе.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Весь смысл вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией.

"Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на основе выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.