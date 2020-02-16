Сутки на Донбассе: враг обстрелял украинские позиции из запрещенных минометов

Потерь среди украинских бойцов за сутки не зафиксировано.

В течение прошлых суток, 15 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов, удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С началом текущих суток, 16 февраля, российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь нет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.