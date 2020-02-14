Боевики утром из минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки

По имеющейся информации, за текущие сутки потерь со стороны Объединенных сил нет.

Сегодня с 6.20 на Донецком направлении боевики почти час обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра неподалеку Красногоровки.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины об обстановке в зоне проведения операции Объединенных сил.

Также российско-оккупационные войска из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в течение 20 минут обстреливали защитников Новолуганского.

«Около 6-ти часов оккупанты открыли огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского из миномета калибра 82 мм, гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - отмечается в сводке.

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Сообщается, что после 10-ти часов утра 4 мины калибра 82 мм разорвались на позициях Объединенных сил, оборудованных возле Лебединского.

«На половину из сегодняшних вражеских обстрелов подразделения Объединенных сил были вынуждены адекватно ответить», - добавили в Минобороны.

По имеющейся информации, за текущие сутки потерь со стороны ОС нет.