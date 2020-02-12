В РФ задержали известного боевика "ДНР" по прозвищу "Черный Ленин", его могут выдать Украине

Сообщается, что боевика Бенесса Айо задержали по запросу Украины.

Известного боевика так называемой «ДНР» Бенесса Айо по прозвищу «Черный Ленин» задержали в Архангельской области России по запросу Украины.

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Об этом сообщает Regnum.

Бенесса Айо задержали в архангельском селе Яренск. Он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона.

По данным издания, Айо могут выдать Украине.

Бенесс Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал «русскую весну» в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений против власти.

Как сообщал УНИАН, ранее латвийский боевик Бенесс Айо, известный как "Черный Ленин", заявил, что Россия предала оккупантов "ДНР".