В РФ задержали известного боевика "ДНР" по прозвищу "Черный Ленин", его могут выдать Украине
Известного боевика так называемой «ДНР» Бенесса Айо по прозвищу «Черный Ленин» задержали в Архангельской области России по запросу Украины.
Читайте такжеСеть рассмешило обращение темнокожего террориста "ДНР" к "антихристу" Порошенко (видео)
Об этом сообщает Regnum.
Бенесса Айо задержали в архангельском селе Яренск. Он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона.
По данным издания, Айо могут выдать Украине.
Бенесс Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал «русскую весну» в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений против власти.
Как сообщал УНИАН, ранее латвийский боевик Бенесс Айо, известный как "Черный Ленин", заявил, что Россия предала оккупантов "ДНР".