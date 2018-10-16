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Россия "сливает" "ДНР": известный темнокожий террорист пожаловался на ситуацию на оккупированном Донбассе

08:25, 16 октября 2018
Война
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Террорист недоволен действиями Москвы на Донбассе / фото vk.com/aijobeness

Так, он прислал в редакцию "Новой газеты" письмо, где раскритиковал позицию Москвы по вопросу мирного урегулирования на Донбассе, а также обвинил московских кураторов и олигархов в узурпации "власти" в "ЛДНР".

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Негодование вызвал недопуск "коммунистической партии "ДНР" к выборам в "Верховный совет "ДНР".

"Целый список вещей нас не устраивает. Во-первых, узурпация власти на Донбассе сомнительными антинародными элементами. Во-вторых, то, как обращаются с ведущими "силами" региона, в частности, с "коммунистической партией "ДНР", а до этого некие опять же антинародные силы устроили теракт в нашем горкоме во время съезда "компартии", - сетует террорист.

"Сейчас все больше разговоров о том, что тут будет Приднестровский сценарий, заморозка [конфликта], стагнация всего, а разве мы этого добивались в 2014 году? Плюс назначают нам этого Пушилина, деятеля МММ и ставленника московских олигархов и кураторов, которого здесь никто не уважает", - добавил боевик.

Ранее пользователей сети рассмешило обращение темнокожего террориста "ДНР" по прозвищу "Черный Ленин".

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Теги: #Донбасс#ДНР#Россия