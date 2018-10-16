Россия "сливает" "ДНР": известный темнокожий террорист пожаловался на ситуацию на оккупированном Донбассе

Темнокожий боевик по прозвищу "Черный Ленин" не хочет верить, что Кремль "может сдать Донбасс Украине".

Латвийский боевик Бенесс Айо, известный как "Черный Ленин", заявил, что Россия предала оккупантов "ДНР".

Так, он прислал в редакцию "Новой газеты" письмо, где раскритиковал позицию Москвы по вопросу мирного урегулирования на Донбассе, а также обвинил московских кураторов и олигархов в узурпации "власти" в "ЛДНР".

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Негодование вызвал недопуск "коммунистической партии "ДНР" к выборам в "Верховный совет "ДНР".

"Целый список вещей нас не устраивает. Во-первых, узурпация власти на Донбассе сомнительными антинародными элементами. Во-вторых, то, как обращаются с ведущими "силами" региона, в частности, с "коммунистической партией "ДНР", а до этого некие опять же антинародные силы устроили теракт в нашем горкоме во время съезда "компартии", - сетует террорист.

"Сейчас все больше разговоров о том, что тут будет Приднестровский сценарий, заморозка [конфликта], стагнация всего, а разве мы этого добивались в 2014 году? Плюс назначают нам этого Пушилина, деятеля МММ и ставленника московских олигархов и кураторов, которого здесь никто не уважает", - добавил боевик.

Ранее пользователей сети рассмешило обращение темнокожего террориста "ДНР" по прозвищу "Черный Ленин".