Украина против разведения сил на всей линии соприкосновения на Донбассе – министр обороны

По словам Загороднюка, разведение по всей линии соприкосновения противоречит Минским договоренностям и никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил на всей линии соприкосновения на Донбассе.

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Об этом он заявил в эфире Радио Свобода 9 февраля поздно вечером.

«Мы очень серьезно исследовали этот вопрос и в Минобороны, и в Генштабе, и в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные воинские формирования должны покинуть Украину, а незаконные воинские формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части», - сказал министр.

Он отметил, что разведение никоим образом не меняет политику ситуации с безопасностью на Донбассе. «Потому что, если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», - отметил Загороднюк.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.