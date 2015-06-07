За сутки в зоне АТО ранены восемь военных, погибших нет
14:16, 07 июня 2015Война
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Полковник Александр Мотузяник рассказал о потерях украинской армии за сутки.
REUTERS
В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один военнослужащий, восемь получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Вместе с тем, восемь наших бойцов были ранены», - сказал спикер.
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